Appuntamento a Lugano con ArteCasa

Al via oggi, venerdì 6 ottobre, la 55esima edizione della fiera che ospiterà circa 150 espositori in sei padiglioni tematici. Il tutto fino a domenica 15 ottobre.

di Giacomo Paolantonio

«ArteCasa ha il fascino della signora matura». Parola del nuovo direttore della fiera, Alessandro Strazzanti della Promax, società che ha rilevato i diritti dell’evento dalla famiglia Crespi, che si è defilata dopo aver fatto crescere e maturare, per oltre mezzo secolo, uno degli eventi più importanti della Città. In effetti, ha affermato Strazzanti, «chi pensa che quello delle fiere sia un settore in declino, si sbaglia. La nostra società già organizza altre fiere di successo di Lugano, ma adesso ho potuto constatare come sia vivo l’interesse degli addetti ai lavori per ArteCasa».

Per l’edizione numero 55 - da venerdì 6 a domenica 15 ottobre - resta dunque stabile il numero degli espositori, circa 150, la cui offerta è stata organizzata in sei padiglioni tematici, dedicati alla casa in tutte le sue sfumature e declinazioni, dall’involucro al decoro. «Come obiettivo quest’anno ci siamo posti perlomeno quota 30.000 visitatori, cifra che riteniamo assolutamente raggiungibile, anche se dipenderà molto dalla meteo», ha aggiunto il responsabile di Promax. «Infatti la flessione degli ultimi due anni, secondo noi, va addebitata al bel tempo, visto che ormai ottobre è diventato quasi un’appendice dell’estate». Ma indipendentemente dal tempo che farà, anche la formula più collaudata, per continuare a funzionare, deve essere costantemente migliorata.

«Motivo per cui - ha continuato Strazzanti - abbiamo effettuato un sondaggio con la newsletter, grazie al quale abbiamo deciso di curare in maniera particolare, accanto all’offerta espositiva, quella dedicata all’intrattenimento, con 28 gruppi musicali e molto altro, ogni sera», ha concluso Strazzanti. Il pezzo forte su questo fronte sarà il ristorante Mc One, gestito dalla bandiera della nazionale di calcio rossocrociata Kubilay Türkyilmaz, nel quale saranno servite specialità di cucina etnica, con sapori e profumi orientali rivisitati in chiave contemporanea, per scoprire una tra le più raffinate cucine del Mediterraneo. Ma il locale di Kubi ospiterà anche due appuntamenti con il cabaret, nel venerdì di debutto e in quello successivo (inizio alle 20), animati da due comici del programma televisivo d’oltreconfine Colorado, ovvero Paolo Casiraghi e Gianluca Fubelli.

Infine ArteCasa sarà anche la vetrina per diverse associazioni attive nel sociale e nel volontariato, tra cui Caritas Ticino, l’associazione per ipovedenti Unitas, Telefono Amico, la fondazione Damiano Tamagni e l’associazione Alzheimer. Ciliegina sulla torta il concorso a premi della fiera, con un montepremi complessivo di 30.000 franchi.