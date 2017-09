In arrivo una Migros a Caslano

La nuova filiale in via Stazione 80 aprirà i battenti giovedì. Per l'occasione fino a sabato verranno offerti colazione e aperitivo, e ci sarà il 10% di sconto sull'assortimento.

Giovedì 28 settembre aprirà i battenti, a Caslano, una nuova filiale della Migros in via Stazione 80. Il moderno negozio, costato intorno a 1,5 milioni di franchi, è ubicato a fianco della fermata del trenino FLP e nei pressi di un’importante arteria viaria.

L’esercizio dispone di 25 pratici parcheggi gratuiti e si prefigge l’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento in zona per gli acquisti quotidiani, servendo tutta la popolazione del Basso, Medio e Alto Malcantone.

La filiale si presenta con una superficie di vendita di 500 metri quadrati e assortimenti ben calibrati e orientati a soddisfare i più attuali bisogni degli avventori. Oltre a due casse a nastro classiche, il pubblico avrà a disposizione anche due pratiche e veloci casse self-checkout Subito.

L’offerta di prodotti alimentari è focalizzata sul fresco, con il fiore all’occhiello rappresentato dal reparto frutta e verdura. Sarà poi garantito un assortimento di beni di prima necessità del non food. Un altro punto di forza del negozio è certamente il moderno forno per la cottura del pane, che permetterà alla clientela di acquistare prodotti freschissimi fino alla chiusura del negozio. I clienti potranno inoltre muoversi in ambienti spaziosi, accoglienti e luminosi.

Le strutture all'avanguardia, caratterizzate dai più alti e innovativi standard di costruzione e di sostenibilità ambientale, garantiranno piena efficienza e un moderato consumo energetico. Anche gli impianti d’illuminazione LED a basso impatto e i frigoriferi a gas naturale CO2 faranno la loro parte.

Per sottolineare questo nuovo significativo intervento nella propria rete di vendita, Migros Ticino ha previsto varie iniziative, regali e buoni per tutta la popolazione e uno sconto generale del 10% concesso sull'intero assortimento durante le giornate di giovedì 28, venerdì 29 e sabato 30 settembre, con orario continuato dalle 06.45 in avanti.

(Red)