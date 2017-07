Asilo a Molino Nuovo: si parte

Ecco il progetto del nuovo asilo di Molino Nuovo. Costa 13,7 milioni e prevede la sistemazione anche dell'area che circonda l'attuale scuola dell'infanzia del quartiere luganese. la domanda di costruzione, che comprende la riqualifica dei campi rionali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile Bossi, è stata pubblicata oggi, giovedì. Entro l’autunno sarà presentato il messaggio con la richiesta di un credito di 13,7 milioni di franchi per la realizzazione della nuova scuola e delle opere di riqualifica e di manutenzione del comparto. Il progetto allestito dal Consorzio BBR Architetti (Dario Bonetti, Mirko Bonetti, Fabio Regazzoni) prevede la realizzazione di un nuovo edificio per la scuola dell’infanzia, il riordino dei campi rionali e le opere di manutenzione dello stabile Bossi, che data del 1934.

Il nuovo edificio, ubicato sul lato ovest del comparto, sarà sviluppato su tre livelli e accoglierà 6 sezioni di scuola dell’infanzia, con la possibilità di estenderle in futuro a otto. La scuola dell’infanzia nel quartiere di Molino Nuovo sarà edificata nel rispetto dell’ambiente e perseguendo la salute dei bambini: la struttura sarà certificata con uno standard Minergie® e dotata di un impianto di ventilazione dolce che garantisce un maggiore comfort abitativo. I nuovi campi rionali saranno riqualificati, così da accogliere diverse funzioni legate allo svago e allo sport: è prevista infatti la realizzazione di un parco giochi, un campo da basket e un campetto da calcio.

"I nuovi contenuti daranno vita a uno spazio pubblico di qualità che, oltre a valorizzare il patrimonio ambientale e urbanistico, crea nuovi contenuti di pregio per il quartiere di Molino Nuovo e per tutto il territorio" si legge nella nota della Città di Lugano. I campi rionali saranno inoltre collegati, tramite l’asse verde previsto a Piano Regolatore, ad altri spazi di valenza pubblica, quali il Campus USI, Casa Serena e il Parco Ciani.

Il 31 marzo 2014 il Consiglio comunale aveva accolto il messaggio con la richiesta di un credito di progettazione di 925'000 franchi per l’edificazione della nuova scuola dell’infanzia e della sala multiuso di Molino Nuovo, con la riqualifica degli spazi esterni per il quartiere. Nel 2015 l’Esecutivo ha accolto la proposta progettuale finalizzata al contenimento dei costi di costruzione per circa 3 milioni di franchi, rivedendo la destinazione del vecchio asilo Bossi e subordinando il suo utilizzo quale sala di quartiere alle esigenze scolastiche. Entro il prossimo autunno sarà presentato il messaggio con la richiesta di un credito di 13,7 milioni di franchi per la realizzazione della nuova scuola, la riqualifica dei campi rionali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile Bossi.

(Red)