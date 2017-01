"Atteggiamento inaccettabile"

Durante l'incontro di inizio anno con la popolazione, il sindaco di Paradiso Ettore Vismara, riferendosi all'annullamento delle elezioni comunali dello scorso aprile per presunte irregolarità nello spoglio delle schede, ha parlato di un "complotto di Norman Gobbi e Marco Borradori per forzare il Comune nell'aggregazione con Lugano".

La replica del Gruppo Lega/UDC/Indipendenti di Paradiso che per primo a suo tempo denunciò le presunte irregolarità nel voto, non si è fatta attendere.

“La sezione di Paradiso si distanzia in modo netto dalle affermazioni del Sindaco Ettore Vismara e considera che questo atteggiamento, aggressivo e irrispettoso delle istituzioni e della vicina città, sia inaccettabile. La Sentenza del Tribunale Amministrativo Cantonale è pesante e non lascia dubbi sulla legittimità del ricorso”.

Le affermazioni di Vismara vengono quindi definite come, “fantasiose di tipo dittatoriale”. Tali accuse, secondo la sezione Lega/UDC/Indipendenti, “rispecchiano la sua modalità di conduzione del Comune infatti egli tende a gestire “la cosa pubblica” come se la stessa appartenesse solo a una persona. Noi tutti, ma soprattutto il nostro Comune, sta diventando un “feudo” odiato dal Cantone, dai Comuni confinanti e da privati investitori e come dice il Sindaco (a buon intenditor poche parole)”.

“Minacce e ricatti che certo non giovano per un discorso costruttivo – prosegue la nota - Paradiso deve assolutamente ristabilire buoni rapporti con la Città di Lugano e con il Cantone per poter dialogare in maniera costruttiva e lungimirante per un futuro della popolazione tutta”.

