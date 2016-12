Auto che infrangono i record

Gabriele Botti

Da diversi anni in Ticino si registra, come nel resto della Svizzera e in molti altri Paesi, un notevole aumento della domanda di mobilità. E proprio di questo tema si è occupato un recente report del Dipartimento del territorio (cfr. GdP del 21/12). Oggi vogliamo occuparci della situazione nel Luganese, con riverberi nel resto del Sottoceneri. Va dapprima sottolineato che l’importante incremento del traffico veicolare ha portato alla congestione della rete stradale nelle ore di punta, in particolare nel Mendrisiotto, nel Luganese e nel Malcantone dove, al traffico interno, si aggiunge quello transfrontaliero: ai nostri valichi, nelle ore di punta della mattina, transitano in ingresso circa 3,2 auto al secondo.

Stando al microcensimento 2010, in Svizzera il 71% degli spostamenti pendolari (casa-lavoro) avviene in automobile (trasporto individuale motorizzato). Per cercare di far fronte a questa situazione, nel 2014 il Dipartimento del territorio ha avviato una strategia mirata, volta a migliorare la viabilità e la qualità di vita, a ridurre il traffico veicolare negli orari di punta, a sviluppare e valorizzare forme di mobilità più virtuose quali i trasporti pubblici, la mobilità aziendale, il car pooling, il car sharing, la mobilità ciclabile e pedonale e, non da ultimo, a perseguire una politica coerente in materia di posteggi. Focalizzando l’attenzione sulle strade del Luganese (cantonali e autostrade) si vede come da una parte una fetta di traffico si sia spostata da un posto all’altro (la Vedeggio-Cassarate ha, ad esempio, mescolato le carte) e anche quanto sia “ingombrante” la presenza delle quattro-ruote. Tanto ingombrante da infrangere, qua e là, record su record.

Aumenti, ma anche stabilità

Sulla tratta Breganzona-Crespera si conferma la tendenza alla diminuzione del traffico, iniziata con l’apertura della galleria Vedeggio-Cassarate (-9,5% nel 2013, -1,5% nel 2014, -4,8% nel 2015). Gli attraversamenti della galleria sono invece aumentati del 6,5% fino a raggiungere un traffico giornaliero medio (TGM) di 24.717 veicoli/giorno nel 2015. È stata poi registrata una nuova punta giornaliera di 32.778 veicoli (27 maggio 2015). I valori sul tratto Agno-Ponte Tresa sono invece costanti da circa 20 anni: rispetto al 1995 la variazione è del +1%. Il TGM 2015 si attesta a 26.262 vc/g. Anche la situazione sul tratto Muzzano Piodella-Agnuzzo è invariata da diversi anni: nel 2015 è stata registrata una lieve diminuzione dello 0,5% (TGM 18.260 vc/g). Rispetto al 1995, la variazione è del -2,9%. Nello stesso comparto la Strada Regina mostra un andamento simile: dal 2010 (primo dato disponibile) al 2015 la variazione osservata è del +1,7% (TGM 2015 20.310 vc/g). Su questo tratto è stato poi registrato un nuovo giorno di punta massima: il 6 marzo 2015, con 25.198 veicoli transitati. I tre punti di conteggio descritti mostrano come la rete stradale in quest’area è, da diversi anni, satura. Anche nel 2015 la strada cantonale Lamone-Vezia (posto di conteggio 954) fa registrare una diminuzione del traffico (-0,9%). Questo dato conferma la tendenza instauratasi dopo l’apertura della galleria Vedeggio-Cassarate (2012-2015: -10,6%). Anche la via San Gottardo a Vezia (posto 952), nel 2015, fa registrare una flessione dei transiti (-2,9%; 2012-2015: -7,9%). Il TGM resta invariato invece sulla strada cantonale tra Vezia e Cureglia. A Lamone Ostarietta, il costante aumento registrato negli ultimi anni è confermato anche per il 2015 (+0,9%, TGM di 17.668 vc/g).