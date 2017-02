Auto in fiamme a Grancia

Questa sera una piccola auto ha preso fuoco sull'A2 all'altezza di Grancia, in direzione sud. L'entrata di Lugano Sud è stata chiusa al traffico per circa un'ora e poi riaperta. L'auto si è incendiata nei pressi dell'entrata di Lugano sud. Di conseguenza l'autostrada è stata chiusa dalla galleria della Collina d'Oro per permettere l'intervento dei soccorsi. Non si hanno per ora notizie di eventuali feriti.