Auto in fiamme nel parcheggio del Lidl

Mercoledì mattina attorno alle 10.45 un’autovettura modello Daewoo immatricolata in Ticino che si trovava parcheggiata presso il posteggio della Lidl a Gravesano ha preso improvvisamente fuoco. Sul posto sono giunti prontamente i pompieri di Lugano con 3 veicoli e una decina di militi, che in breve tempo hanno spento il rogo. Dalle prime informazioni raccolte sul luogo sembrerebbe che non vi siano persone ferite ma solo danni materiali. Sul posto per i rilievi del caso è giunta una pattuglia della polizia Cantonale e intercomunale Malcantone Est.

(Red)