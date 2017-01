Auto in fiamme a Viganello

Auto in fiamme subito dopo aver lasciato il distributore Piccadilly in via Lido a Viganello. Immediato l'intervento dei Pompieri, nessun ferito.

Stasera intorno alle ore 20.00 il motore di un'autovettura Alfa Romeno ha preso fuoco, molto probabilmente per autocombustione, mentre o si apprestava ad uscire dalla stazione di servizio Piccadilly a Viganello, in via Lido. Sul posto sono giunti prontamente i pompieri di Lugano con 3 veicoli e una decina di militi, che in breve tempo hanno spento il rogo, prima che si propagasse alla stazione di benzina. Dalle prime informazioni raccolte da RescueMedia sembrerebbe che non vi siano persone ferite ma solo danni materiali.