Auto va a fuoco in autostrada

Oggi alle 12.45, il conducente di una vettura che circolava sull’autostrada A2, direzione nord, giunto all’altezza di Melano, si è accorto che si stavano sprigionando delle fiamme e ha accostato immediatamente in corsia di emergenza, mettendosi in salvo. In breve tempo il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto i pompieri di Mendrisio che hanno domato il rogo provvedendo in seguito a raffreddare le lamiere. La Polizia Cantonale ha provveduto a chiudere il traffico in direzione nord ed in breve tempo si sono formate lunghe colonne.