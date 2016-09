Bedano, "la Stella Maris crescerà"

Il direttore della casa anziani spiega in cosa consiste il progetto di ampliamento, da quali esigenze nasce e come mai non è stato possibile realizzarlo in passato.

di Loris Trotti

La popolazione anziana del Malcantone, e non solo, sta crescendo. Due giorni fa il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio all’indirizzo del Gran consiglio, per concedere un contributo di 3,88 milioni di franchi a fondo perso, per le opere di ampliamento della Casa anziani Stella Maris di Bedano; un ingrandimento desiderato da anni ma rallentato da alcune vicissitudini. Ne abbiamo parlato con il direttore della Casa, Marco Sanvì.

Di un ampliamento della Stella Maris si parla da tempo, ma solo ora si sta per concretizzare: come mai?

Diciamo che la Delegazione consortile del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio Stella Maris già nell’ottobre 2012 aveva presentato ai Comuni consorziati un primo messaggio per l’ampliamento dell’edificio, compreso un reparto protetto per persone affette da demenza senile, e un nuovo parcheggio. Questo messaggio era però rimasto in sospeso principalmente perché i due Comuni con la maggiore forza finanziaria nel Consorzio (cioè Cadempino e Manno), non erano d’accordo sulla chiave di ripartizione dei costi di investimento prevista dallo statuto del Consorzio di allora, basata al 50% sulla forza finanziaria e al 50% sul numero di abitanti.

Ai tempi della stesura del primo statuto, infatti, non era ancora stata emanata la legge cantonale sulla perequazione finanziaria intercomunale, che aumentava in modo importante i carichi finanziari dei Comuni “ricchi”. Per giungere alla stesura definitiva dello statuto, con una nuova chiave di riparto che caricasse meno i costi di investimento sui Comuni più forti finanziariamente, sono stati necessari più di due anni. Lo statuto definitivo è stato quindi approvato dai Consigli comunali solo a fine 2014 e dalla Sezione degli enti locali soltanto il 17 marzo 2015. La nuova Delegazione consortile ha deciso di presentare un messaggio aggiornato, separando il progetto di nuovo parcheggio e l’acquisto di alcuni terreni adiacenti da quello della nuova ala. Quest’ultimo messaggio è stato approvato il 17 marzo 2016 dal Consiglio consortile.

Attualmente quanti posti letto e quanti dipendenti conta la Casa?

La Casa Stella Maris offre 67 posti letto in camere per soggiorni a tempo indeterminato e 3 camere per soggiorni a tempo determinato, della durata massima di tre mesi. Al momento sono impiegate 81 persone (molte delle quali a tempo parziale). È inoltre premura della Casa quella di dare l’opportunità di lavoro al personale in formazione e al personale avventizio (persone impiegate a beneficio dell’assicurazione invalidità, civilisti, ecc.).

Da dove nasce l’esigenza dell’ampliamento?

L’iniziativa di procedere a un ampliamento dell’istituto prese lo spunto da una mozione sottoposta al Consiglio consortile datata 27 gennaio 2007 e accolta dallo stesso nella seduta del 17 dicembre 2007, affinché venisse studiata la possibilità di creare un’unità abitativa - uno spazio specifico - per persone affette da demenza senile. Si rendeva anche necessaria la messa a disposizione di un maggior numero di posti letto nel Consorzio, onde sopperire al fabbisogno scoperto.

In cosa consiste il progetto di ingrandimento?

In sostanza, verrà aggiunta un’ala sul versante ovest, connessa all’edificio esistente. La nuova struttura prevede 29 camere singole con servizio (WC, doccia) ed una doppia, ripartite su tre piani. L’unità protetta di 12 posti per gli ospiti con deficienze cognitive sarà invece situata al secondo piano, con apertura verso il giardino esterno concepito appositamente, mentre il primo piano sarà riservato ai servizi per le terapie (fisioterapia, ergoterapia, pedicure / podologa), con relativi servizi igienici; il locale parrucchiera; un locale di riposo per il personale).

Una volta ampliata la casa anziani, è prevista l’assunzione di nuovi dipendenti?

Sì, certamente. In proporzione ai 29 nuovi posti letto.

Quando dovrebbero terminare i lavori?

Secondo lo studio arch. Pellegrini & Partners SA di Bellinzona, se i lavori di ampliamento inizieranno come previsto in gennaio 2017, dovrebbero finire verso metà 2019. Una volta terminata la nuova ala, saranno avviati importanti lavori di ristrutturazione - della durata di un paio di anni - nella parte aperta nel 1991.

Nel frattempo, anche lo stabile esistente è stato toccato da alcuni interventi?

Sì. Il tetto dell’edificio, ad esempio, è stato interamente rinnovato nell’autunno 2015, aumentando il grado di coibentazione e mettendo già le necessarie predisposizioni per l’impianto fotovoltaico e solare (vd. foto). I nuovi parcheggi, la cui costruzione è iniziata in agosto 2016, saranno pronti entro Natale 2016. Il nuovo impianto fotovoltaico sul tetto è attivo da una settimana, l’impianto per la produzione di acqua calda con pannelli solari sarà messo in funzione entro la fine di settembre 2016.