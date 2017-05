Biomedicina, tra dialogo e innovazione​

Nel contesto biomedico l’innovazione è letteralmente una questione di sopravvivenza. Non solo per i pazienti, ma anche per le aziende coinvolte nello sviluppo e nel finanziamento di nuove cure efficaci. In questo settore emergono in modo evidente le grosse sfide legate alla capacità innovativa. I costi medi di un farmaco su prescrizione – per esempio – continuano a salire, mentre le probabilità che una scoperta nella ricerca di punta possa portare ad un nuovo farmaco sul mercato continua a scendere. Si tratta di sfide legate sia alla scienza in se stessa, sia ai processi regolatori di accertamento della sicurezza del farmaco (cioè i test clinici).

Ma se queste difficoltà fossero anche di natura organizzativa e comunicativa, di interazione interdisciplinare e di processi di conoscenza in una rete di attori con specializzazioni e interessi diversi? Da questo interrogativo di fondo ne nascono altri più specifici: quali ruoli e forme assume il dialogo nella collaborazione interdisciplinare nelle prime fasi esplorative dell’innovazione? Che ruoli ricopre il dialogo quando si entra nella fase dei test clinici, quando subentrano nuove sfide finanziarie e importanti requisiti di sicurezza? Più in genere quali lezioni si possono imparare dal contesto biomedico sul ruolo del dialogo per l’innovazione aziendale?

Nel costo della conferenza “Dialogare per innovare” organizzata dalla Facoltà di scienze della comunicazione dell’USI, la prof. Jeanne Mengis dell’Istituto di Marketing e Comunicazione Aziendale affronterà queste domande insieme alla dr. Silvia Panigone, coach della Commissione per la tecnologia e l’innovazione (CTI) della Confederazione e direttrice di Adya, un’azienda attiva nello sviluppo e finanziamento di start-up e piccole e medie imprese in contesti tecnologici e innovativi.

L’appuntamento è per oggi dalle 17.30 nell’Auditorio dell’USI a Lugano, nel contesto del ciclo “Le Arti del dialogo”, a cura di cinque professoresse dell’USI.

(Red)