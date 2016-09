Borradori nel CdA dell'aeroporto

Hanno avuto luogo oggi presso il Municipio di Lugano l’assemblea generale ordinaria di approvazione dei bilanci per il 2015 ed il primo Consiglio di amministrazione nella sua nuova composizione. Gli azionisti, Città di Lugano e Cantone, hanno approvato all’unanimità la relazione d’esercizio nonché il bilancio e il Conto economico chiusi al 31.12.2015. La società ha concluso il 2015 con un utile di 139'922 franchi, ottenuto in particolare all'aumento dei passeggeri del 14,1%.

Il Consiglio di amministrazione ha confermato la sua fiducia nel direttor Alessandro Sozzi, e a tutto lo staff della direzione, "riconoscendone le indubbie capacità professionali e competenze che hanno permesso di approvare i buoni risultati del 2015".

Per quanto riguarda la nuova struttura del CdA per gli anni 2016-2019, Angelo Jelmini è stato sostituito quale rappresentante del Municipio di Lugano per il prossimo quadriennio, dal Sindaco Marco Borradori. "L’On.Jelmini, nella sua qualità di Capo Dicastero Mobilità, sarà comunque coinvolto nelle decisioni e nei progetti strategici che coinvolgono l’aeroporto" fa sapere la società in una nota.

(Red)