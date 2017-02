Breganzona: auto contro un albero

Un incidente della circolazione è avvenuto venerdì seria via Avvocato Leoni a Breganzona. Stando alle prime informazioni raccolte il conducente di una Subaru immatricolata in Ticino, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, terminando in una scarpata contro un albero, rimanendo intrappolato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un’ambulanza, un’automatica ed il veicolo comando. Per liberare lo sventurato dalle lamiere si è reso necessario l’intervento dei pompieri di Lugano con la pinza idraulica "Libervit". Una volta estratto da veicolo il ferito è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Sul posto anche gli agenti della Polizia Cantonale per i rilievi del caso e quelli della Polizia Comunale per il disciplinarmente del traffico.

(Red)