Bus e parcheggi gratis, un bel regalo

di Gabriele Botti

Dell’eccellente bilancio del Natale in Piazza (con annessi e connessi) di Lugano, già abbiamo scritto (150.000 presenze è il dato più significativo). Mancava però di dare un giudizio compiuto su un’iniziativa (a due facce) che il Municipio ha voluto lanciare proprio in concomitanza dell’evento, ovvero nel periodo che grosso modo abbraccia l’intero mese di dicembre: si tratta della possibilità di usufruire del servizio pubblico (bus) gratuitamente e di non pagare la prima ora nei posteggi cittadini. Una particolare mossa, quella proposta dal Municipio, che pare avere avuto interessanti risultati: «Sì, in effetti siamo soddisfatti - ci spiega Robero Badaracco, capodicastero Eventi - I posteggi erano sempre pieni nel weekend (e non solo) e i bus sono senz’altro stati usati più della media». Detto che mancano dati precisi, anche se la tendenza è chiara, aggiungiamo che il buon esito di questa idea sta già suggerendo di riproporla in altri momenti dell’anno: «Occorre fare attenzione e non inflazionare questo genere di iniziative - specifica Badaracco - Nel senso che vanno usate al momento giusto. Vero è che si potrebbe riproporre questo tipo di incentivi altre volte, magari, che so, a Pasqua. Ci lavoreremo».