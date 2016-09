Bus in fiamme a Collina d'Oro

Un autobus ha preso fuoco nel pomeriggio di sabato sull'A2, nei pressi della galleria della Collina d'Oro.

Il rogo ha creato non pochi disagi alla viabilità. Per permettere l'intervento dei soccorritori, l'autostrada è stata chiusa al traffico tra Lugano-Sud e Lugano nord per breve tempo. Al momento, stando a una prima e frammentaria ricostruzione di quanto accaduto, non dovrebbero esservi feriti.

Caso simile anche nella galleria autostradale del San Gottardo, dove un'auto ha preso fuoco, imponendo la chiusura del tunnel in entrambe le direzioni. Lunghe code si sono create ai due portali. Anche in questo caso, non vi sono informazioni su eventuali vittime.

(Red)