Cadempino, anziana investita sulle strisce

L'incidente è avvenuto alle 7.30 sulla Cantonale. Le condizioni della donna, colpita da uno scooter, non sono note. Il traffico è rimasto perturbato per circa mezz'ora. (LE FOTO)

Non sono note le condizioni della donna rimasta coinvolta in un incidente della circolazione avvenuto martedì mattina, attorno alle 7:30, sulla strada Cantonale a Cadempino, all’altezza di un negozio di fiori. Stando alle prime informazioni raccolte la sventurata sarebbe stata investita da uno scooter che circolava in direzione della stazione. A causa dell’urto la donna è caduta a terra ferendosi.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un’ambulanza ed un’automedica che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori trattamenti. Come detto le sue condizioni non sono note ma, apparentemente, non dovrebbero essere particolarmente gravi. Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso.

Il traffico è rimasto perturbato per circa mezz’ora.

(Red)