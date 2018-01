Cadro, in fiamme tetto di una casa

Incendio in un'abitazione di Cadro, in via Rogia. Le fiamme sarebbero divampate lunedì sera verso le 18.30 da una tettoia, per poi propagarsi alla facciata e al tetto. Nel frattempo gli inquilini si sono messi in salvo all'esterno della casa. I pompieri di Lugano hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento. Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano ma fortunatamente nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche. Rilievi del caso della Polizia Cantonale in collaborazione con la Comunale. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo. Ne dà notizia Rescue Media.