Caduta mortale ad Aldesago

Una donna ha perso la vita sul sentiero che porta al Monte Bré poco dopo le 14. Per cause ancora da stabilire la 76enne è caduta in un dirupo per una trentina di metri.

La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 14 su di un sentiero che da Aldesago porta al Monte Brè, una 76enne confederata stava effettuando una passeggiata con altre due persone.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la donna è rimasta vittima di una caduta precipitando in un dirupo per una trentina di metri. A causa della zona impervia in cui si trovava, per il suo recupero sono intervenuti i militi dell'Unità d'Intervento Tecnico dei pompieri di Lugano. Sul posto sono intervenuti prontamente anche i soccorritori della Rega e della Croce Verde. Nonostante le cure prestate dai soccorritori, la 76enne, a causa delle gravi ferite riportate, è deceduta. Per prestare sostegno psicologico alle persone che accompagnavano la donna è stato richiesto l'intervento del Care Team Ticino.

