Camper esce di strada: grave una donna

(LE FOTO) L'incidente è avvenuto sull'autostrada A2 all'altezza di Lamone, in direzione nord. Il mezzo si è quasi completamente distrutto. La circolazione resa difficoltosa.

Un grave incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, verso le 16:15, sull’autostrada A2, direzione nord, all’altezza di Lamone.

Un camper che circolava sulla corsia di destra, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è entrato in collisione con una vettura che si trovava sulla corsia di sorpasso terminando la sua corsa sulla destra.

Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano, che mediante Libervit hanno liberato la passeggera del camper. Sul posto pure i soccorritori della Croce Verde di Lugano che, dopo avere prestato le prime cure alla ferita l'hanno trasportata all'ospedale. La stessa avrebbe riportato ferite gravi, ma non tali da metterne in pericolo la vita.

(Red)