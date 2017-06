Canon lascia il Ticino, ma non i dipendenti

Canon Svizzera lascia il Ticino. La filiale elvetica del fabbricante giapponese di apparecchi fotografici chiuderà infatti il primo luglio il suo Canon Business Center (CBC) di Pregassona.

Lo indica oggi l'azienda in un comunicato congiunto con Onys Digital Solutions, alla quale verranno conferite le attività di vendita e assistenza per la clientela ticinese.

Partner di lunga data e distributrice di dispositivi e accessori per il marchio nipponico da diversi anni, Onys si farà anche carico del personale dello stabilimento luganese.

"Grazie a questi cambiamenti strutturali sul mercato ticinese, potremo continuare a fornire i migliori servizi ai nostri clienti", ha affermato Karl-Heinz Pritz, responsabile della rete dei partner presso Canon Svizzera da marzo, citato nella nota.

(Ats)