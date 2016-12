Capodanno in città, corteo e celebrazioni

Svelato il programma dei festeggiamenti a Lugano per capodanno. Previsto un corteo in Piazza Riforma e una cerimonia al Palazzo dei Congressi.

Lugano festeggerà in città con i suoi concittadini l’inizio del 2017. È stato svelato il programma delle celebrazioni pubbliche previste per domenica 1. gennaio. Esse avranno inizio come da tradizione alle 11:00 con il corteo che da Piazza della Riforma, passando per Piazza Manzoni e Riva Albertolli, terminerà alle ore 11.10 al Palazzo dei Congressi, dove si svolgerà la parte ufficiale e un momento conviviale.

Dopo le presentazioni del Corpo Civici Pompieri e del Corpo Volontari Luganesi al Sindaco di Lugano Marco Borradori e le esibizioni musicali della Civica Filarmonica, alle ore 11.30 inizierà la cerimonia nella sala anfiteatrale del Palazzo dei Congressi. Ad animare questa festa saranno musicisti, cantanti e danzatrici che condivideranno le loro emozioni e i sogni attraverso l’arte nelle sue diverse espressioni, creando momenti suggestivi e tesi ad accogliere il nuovo anno all’insegna dello stare insieme e dello scambio di auguri.

La cerimonia, condotta da Giada Marsadri, sarà animata da intermezzi musicali, con la mezzosoprano Giuliana Castellani, i giovani del Conservatorio della Svizzera italiana e l’arpista Elisa Netzer. Dopo i saluti del sindaco Marco Borradori si esibirà la ballerina Victoria Vassos, artista talentuosa che danza attualmente per la compagnia ticinese Touch Dance Company e il Ballet West di Salt Lake City. Le ragazze e i ragazzi di Free Beat Dance Studio, con la loro trascinante energia, balleranno a ritmo di Hip Hop e si scateneranno in un mix di street dance e dance hall.

Nel primo giorno del nuovo anno saranno celebrati anche i cento anni di attività della Croce Rossa Svizzera a Lugano che oggi può contare sulla partecipazione attiva e generosa di oltre trecento volontari. Ospite della cerimonia sarà Adriano P. Vassalli, presidente dell’Associazione cantonale Ticino della Croce Rossa e della Sezione del Sottoceneri nonché membro del Consiglio di Croce Rossa Svizzera a Berna che presenterà le numerose attività promosse dall'associazione a favore dei più bisognosi.

Durante la cerimonia sarà presente un’interprete in lingua dei segni. Alle ore 12.30 circa seguirà l’aperitivo offerto dal Municipio e lo scambio degli auguri di inizio anno nella sala B del Palazzo dei Congressi.

(Red)