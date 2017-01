A Caprino pontile più grande in vista

di Loris Trotti

Navigare piace sempre di più, tanto che attualmente 78 persone sono in attesa di un posto barca. La Città al momento dispone di 700 stalli per imbarcazioni (540 galleggianti e 160 fra rive e darsene), un numero tuttavia insufficiente, specialmente nella zona di Caprino e Pugerna, dove negli ultimi anni si è registrato un importante aumento abitativo primario. Per quella frangia di popolazione, la barca rappresenta il mezzo più veloce per raggiungere Lugano, e proprio in ragione di tali motivi, il Municipio di Lugano «ha intrapreso una verifica per la creazione di un pontile in zona San Rocco (presso Caprino)», come si legge nella risposta all’interrogazione “Posti barca: un mercato di domanda senza offerta”, sottoscritta da Andrea Censi, Giovanni Albertini, Raide Bassi, Lorenzo Beretta-Piccoli, Marco Bortolin, Alain Bühler, Martina Caldelari, Urs Lüchinger, Norman Luraschi, Nicola Schoenenberger e Carlo Zoppi.

«La creazione di un nuovo porto – ha aggiunto l’Esecutivo - comporta necessariamente una procedura di variante di Piano Regolatore per fissare le aree a lago adibite a questo tipo di infrastruttura. Nell’ambito della revisione generale delle esigenze che ruotano attorno all’utilizzazione del lungolago, la Divisione Pianificazione, Ambiente e Mobilità sta procedendo, in collaborazione con la Divisione Eventi e Congressi, a una valutazione puntuale della situazione esistente dei posti barca e dei porti/pontili sul lago di Lugano». Per le 78 persone in attesa, buona parte delle quali residenti tra Caprino e Pugerna, l’attesa forse non si rivelerà particolarmente lunga. Il Municipio ha pure informato che l’attribuzione di nuovi posti barca verrà stabilita dando «la priorità ai domiciliati e a chi, già in possesso di uno scafo, riceve disdetta del posto e si ritrova con un’imbarcazione senza possibilità di ormeggio». A titolo informativo, attualmente il 76% dei posti barca risultano affittati a domiciliati a Lugano, mentre il 24% ad utenti fuori Comune, tra cui primeggiano gli abitanti di Collina d’Oro e i turisti.

In città moli da risistemare

La valutazione che intende portare avanti il Municipio, inoltre, si sposerà con quanto auspicato dal Consiglio di Stato nel lontano 2008 circa la variante di PR “Zona Palace”: il CdS, infatti, domandava il riordino dei posti barca esistenti e assegnati dal Dipartimento del Territorio sulla sponda che lambisce il Palace. Un eventuale ampliamento dei pontili, dunque, dovrebbe venire accompagnato da una nuova e più confacente disposizione degli stessi. Anche l’Ufficio della pianificazione locale aveva chiesto «a più riprese il riordino complessivo dei natanti e delle rispettive darsene», ha specificato l’Esecutivo luganese. Tornando alla possibile pianificazione di un nuovo porto a San Rocco, il Municipio ha quindi tenuto a precisare che quest’ultima “dovrà dunque rientrare in una valutazione globale delle esigenze della Città per rapporto a quanto stabilito dal Piano Direttore cantonale e dalle linee direttive emanate dall’Ufficio del demanio e dall’Ufficio della pianificazione locale. Soltanto in presenza di un concetto globale e ragionato sarà possibile giustificare al Cantone l’eventuale variante di PR per la creazione di uno o più porti comunali, eventualmente dislocati anche in altre zone del lago per rapporto alla disposizione attuale».