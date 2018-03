Cardiocentro e Città si preparano al gran finale

Incontro ieri a Lugano tra Municipio e nosocomio per fare il punto sulle trattative con l’EOC. La clinica ha presentato la sua proposta per mantenere l’indipendenza.

Salvaguardare l’autonomia del Cardiocentro Ticino da una parte, rispettare gli accordi con l’Ente ospedaliero cantonale dall’altra, che nel 2020 dovrebbe inglobare la clinica fondata dal professor Tiziano Mocetti. Queste sono le due esigenze che dovranno essere coniugate con le trattative che vedono, a fianco del Cardiocentro, il Municipio di Lugano, anche perché insieme stanno fondando il nuovo polo di ricerca Lugano MedTech presso il Palazzo Mizar, per il quale la Città ha stanziato 10 milioni di franchi.

Il nodo centrale da sciogliere è come organizzare la governance del nosocomio: in sostanza il Cardiocentro sta proponendo a tutte le parti coinvolte di confluire in un consiglio d’istituto con all’interno, per statuto, quattro membri scelti dal Cardiocentro stesso, uno dell’EOC, uno della Città e uno del Cantone. Organo che gestirà l’ospedale, ma sotto la giurisdizione del Consiglio d’amministrazione dell’EOC.

"Sosteniamo il Cardiocentro"

«Il Cardiocentro sta proponendo una piattaforma che gli conceda ampi margini d’indipendenza, in misura maggiore rispetto agli istituti già in seno all’EOC, come Neurocentro o IOSI», ha sostenuto il municipale di Lugano Michele Foletti, secondo il quale è nel pieno interesse della Città che si sviluppi un nuovo modello di collaborazione, più moderno, visto che il Cardiocentro è un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale. D’altro canto l’EOC concentra proprio a Lugano grossa parte dei settori di medicina altamente specializzata. «Come abbiamo ribadito anche nel vertice di ieri con il Cardiocentro, noi stiamo dando il nostro pieno supporto alle trattative, visto che oltretutto le attività di ricerca al Lugano MedTech, senza il supporto della pratica in clinica, avrebbero meno senso», ha concluso Foletti, che è stato designato quale presidente dello stesso MedTech, per il quale si sta aspettando che la Swisslife, società a cui appartiene il Mizar di Molino Nuovo, riesca a raggiungere un accordo con dei confinanti per ottenere la licenza edilizia e cominciare i lavori di adattamento dello stabile per ospitare i laboratori del Cardiocentro.