Carnevale, anche un pestaggio

Un 25enne brasiliano e un 24enne svizzero sono stati arrestati per aver picchiato un 21enne italiano a Gravesano. Erano reduci dai festeggiamenti di Bellinzona.

Un 25enne cittadino brasiliano e italiano e un 24enne cittadino svizzero, entrambi domiciliati nel Luganese, sono stati arrestati per aver aggredito un 21enne cittadino italiano domiciliato nella regione, nel corso di un alterco avvenuto verso le 5.30 di questa mattina in via San Pietro a Gravesano.

Dalle prime informazioni sembrerebbe che il grave pestaggio sia avvenuto a seguito della notte di bagordi trascorsa al carnevale bellinzonese.

Sul posto sono dapprima intervenuti agenti della Polizia della città di Lugano, che hanno fermato gli aggressori, e successivamente della Polizia cantonale. I soccorritori della Croce Verde hanno prestato le prime cure al 21enne e lo hanno poi trasportato in ambulanza all'ospedale dove ha ricevuto le cure del caso.

Le ipotesi di reato nei confronti dei due giovani sono di aggressione, lesioni gravi subordinatamente semplici, vie di fatto e omissione di soccorso. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Pamela Pedretti.

Un'altra grave notizia a seguito della morte del 20enne comasco nella notte a Bellinzona (vedi correlati)

