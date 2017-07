Carusio soffre la sete

Collocata su un pianoro, 200 metri di dislivello sotto il paese di Corticiasca, sta la frazione di Carusio, abitata tutto l’anno da una quarantina di persone. Da ben 4 mesi l’acqua che arriva sul posto non è potabile a causa di un inquinamento provocato dal batterio escherichia coli, una delle specie principali di batteri che vivono nella parte inferiore dell' intestino di animali a sangue caldo, uccelli, mammiferi e uomo compreso e sono necessari per la digestione corretta del cibo . La sua presenza nei corpi idrici segnala una condizione di fecalizzazione . Sui social è rimbalzato il malcontento degli abitanti per la spiacevole situazione che crea un evidente disagio. A Carusio è attivo un consorzio per l’acquedotto ed abbiamo chiesto lumi al segretario, Gregory Campana, “Stiamo vivendo una situazione difficile e di forte disagio. In questi mesi abbiamo dapprima allertato il laboratorio cantonale che ha confermato la non potabilità riscontrando diverse quantità del batterio, poi in collaborazione con la protezione aria, acqua e suolo siamo riusciti a risalire a delle tratte fognarie sospette informando, di conseguenza, il Municipio il quale, dopo le sue verifiche, ha escluso che la fonte possa provenire dalle loro canalizzazioni. A questo punto c’è da chiedersi dove sia la fonte di inquinamento e cosa si possa fare per risolvere la questione. Noi come consorzio ci stiamo adoperando ma è chiaro che abbiamo bisogno del supporto degli enti preposti”. Il Municipio di Capriasca da noi contattato ci fa sapere che “seguendo le indicazioni del Cantone, abbiamo provveduto a fare analizzare le nostre canalizzazioni e sono risultate a posto, salvo qualche migliorìa da effettuare che, però, non ha nulla a che vedere con il problema della frazione di Carusio. Dovrà essere il loro consorzio a cercare di risolvere la questione”. Anche il consorzio per l’acquedotto ha fatto le sue analisi, ed anche lì le tubature sono risultate a norma. Va ricordato che la presenza del batterio in questione è estremamente pericolosa, 17 di questi batteri possono provocare il tifo, da qui la necessità di prendere in seria considerazione la cosa onde evitare un’escalation che potrebbe compromettere la salute pubblica e creare disagi ad altri Comuni. È necessario stabilire quale sia la fonte inquinante, da dove provenga e porvi assolutamente e tempestivamente rimedio. Intanto 40 nuclei familiari vivono da 4 mesi senza acqua potabile.

Francesco Mirabella