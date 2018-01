Cassis a Lugano per i suoi "primi 100 giorni"

Il neoconsigliere federale ticinese Ignazio Cassis ha scelto Lugano per la sua prima conferenza stampa, durante la quale intende fornire le sue impressioni, dare uno sguardo al futuro e spiegare le priorità politiche a tre mesi dall’insediamento a capo del DFAE.

L'incontro con i media si terrà il 1. febbraio all'Università della Svizzera italiana. La scelta della località ticinese per parlare dei suoi "primi 100 giorni" in Consiglio federale "vuole sottolineare il fatto che, per essere efficace, la politica estera della Svizzera deve poter contare sul sostegno interno, anche quello di regioni come la Svizzera italiana, dove solitamente domina un atteggiamento più cauto", viene spiegato nell'invito. Mentre quella del luogo è perché l'USi "rappresenta la cultura italofona e l’apertura verso il mondo e l’innovazione".

