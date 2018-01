Cassis ospite a Bissone

Si è svolta stamane a Bissone la cerimonia di auguri alla popolazione da parte del Comune. Alla manifestazione è intervenuto anche il consigliere federale Ignazio Cassis che ha portato il proprio saluto. Oltre a lui, era presente anche il consigliere di Stato Norman Gobbi. La cerimonia è stata aperta alle 11.30 dal discorso del sindaco di Bissone, Andrea Incerti, e successivamente da quello di Gobbi. A mezzogiorno in punto, il saluto ai diciottenni del Comune del Basso Ceresio, che per il loro ingresso in società hanno ricevuto un dono dal Municipio.