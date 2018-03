Causa un incidente e si allontana

Oggi pomeriggio, poco dopo le 12:30, è avvenuto un incidente in via Ruvligliana a Viganello che ha visto coinvolto uno scooter e un'auto.

In base a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, la persona alla guida del mezzo a quattro ruote ha urtato lo scooter, guidato da una 46enne e con passeggero un bambino di 8 anni (entrambi cittadini svizzeri domiciliati nel Luganese), che circolava sulla corsia opposta. L'automobilista non si è fermato per sincerarsi delle condizioni dei due e sono in corso accertamenti per identificarlo.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, della Polizia Città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure alla donna e al bambino li hanno trasportati all'ospedale. Stando ad una prima valutazione medica, la donna ha riportato una sospetta frattura alle costole, mentre il bimbo lievi ferite.

(Red)