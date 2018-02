C'è il Piano sociale per i dipendenti SIX

È sollevata, Natalia Ferrara, quando la sentiamo al telefono per fare il punto sulla situazione alla SIX, società finanziaria internazionale che ha acquistato dal gruppo Aduno di Bedano le attività di accettazione ed elaborazione di carte di credito per 200 milioni. La SIX, è noto, chiuderà la sede di Bedano. La domanda è quella classica, quando ci si trova impegolati in questo genere di situazione: che ne sarà del personale, delle lavoratrici e dei lavoratori? Ebbene, Natalia Ferrara ci riferisce di essere sollevata da quanto ha saputo a Zurigo, dove si è recata per rendere visita ai vertici dell’azienda e per difendere con la ragione e con i denti i posti di lavoro: «Le notizie –ci dice –sono incoraggianti.

Certo, c’è la conferma che il centro di Bedano chiuderà, ma abbiamo anche avuto la garanzia che finalmente ci sarà un adeguato Piano sociale, con diverse misure importanti. Dopo 2 mesi di trattative, si può ben dire che la manifestazione inscenata l’altro giorno dai dipendenti ha portato dei frutti concreti. L’azienda ha compreso che quella era l’ultima spiaggia prima dello sciopero». Sono stati giorni, settimane difficili, si diceva: «Sì, è vero. Ma ora il gruppo ha compreso le ragioni del personale, che ha avuto la forza di restare unito. Noi, come Associazione svizzera degli impiegati bancari, abbiamo operato in modo di garantire la pace del lavoro, e questo per il bene dei dipendenti, dell’azienda e della collettività».

Non è però il solo risultato concreto che Natalia Ferrara ha portato in dote da Zurigo: «SIX si è anche impegnata a scrivere ai suoi azionisti per perorare la causa dei dipendenti che perderanno il lavoro, in pratica per far sì che vengano riassunti da essi. Quale obiettivo ci poniamo? La speranza è che tutti possano continuare nel loro percorso professionale. Si tratta di un settore altamente specializzato e sapere che SIX comunicherà direttamente con i suoi azionisti mi dà grande soddisfazione. Sì, sono sollevata».

Settimana prossima il Piano sociale sarà presentato ai dipendenti e approvato: «Noi, intanto, continueremo a lavorare per ricollocare i dipendenti. Lo ripeto: nell’interesse di tutti». In ballo, ricordiamolo, ci sono 75 posti di lavoro. Posti ricoperti da persone che, con l’ottenimento di quanto richiesto, hanno garantito di non scioperare, occupandosi con la consueta professionalità della delicata fase della migrazione della clientela.

(GAB)