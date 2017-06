C'è la conferma: Sozzi lascia a fine agosto

"Non si tratta né di dimissioni, né di licenziamento, ma di risoluzione concordata e coordinata del rapporto di lavoro", si legge in un comunicato stampa congiunto.

Era attesa per oggi e, puntualmente, è arrivata la conferma delle indiscrezioni: Alessandro Sozzi cesserà la propria collaborazione con Lugano Airport SA dal 31 agosto 2017. Lo si legge in un comunicato stampa congiunto della direzione e del Consiglio d’Ammininstrazione dello scalo di Agno, nel quale viene spiegato che "non si tratta né di dimissioni, né di licenziamento, ma di risoluzione concordata e coordinata del rapporto di lavoro".

E così, dopo sette anni di quella che è stata definita una "proficua collaborazione", il direttore e il CdA dell'aeroporto hanno di comune accordo convenuto sui tempi e modi della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nella nota stampa viene data la rassicurazione circa la piena continuità aziendale, il proseguimento dei progetti in corso senza né interruzioni né cedimenti. Nel periodo tra la fine del rapporto con il direttore Sozzi e l’entrata in funzione del nuovo direttore la gestione dell’azienda verrà delegata al presidente del CdA Emilio Bianchi in stretta collaborazione con gli altri membri di direzione e il Consiglio Esecutivo di LASA.

Da segnalare infine la dura presa di posizione per le indiscrezioni emerse a mezzo stampa: "Desideriamo stigmatizzare e condannare con vigore le fughe di notizie che hanno impedito di effettuare una comunicazione rispettosa innanzitutto dei collaboratori dell'aeroporto".

(Red)