"A chi giovano le sparate sull'aeroporto?"

Se lo chiede il sindacato OCST, stando al quale la polemica sorta in questi giorni attorno allo scalo di Lugano non fa altro che creare incertezza tra i collaboratori di LASA.

"La polemica sorta in questi giorni attorno all'aeroporto di Lugano non qualifica sicuramente il dibattito politico. Le fughe di notizie, vere o false che siano, e la polemica che le hanno accompagnate hanno avuto quale unico risultato quello di creare incertezza ingiustificata tra i collaboratori di LASA", scrive l'Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese (OCST) in un comunicato stampa odierno.

Secondo il sindacato, è utile e pure doveroso interrogarsi sull'opportunità di gestire e mantenere uno scalo, come pure è lecito dibattere su progetti e investimenti per rilanciarlo. "Ma tutto questo deve essere attuato entro i confini di un dibattito corretto!", viene sottolineato nel testo.

"Forse qualcuno dovrebbe finalmente rendersi conto che investire sull'aeroporto vuol dire investire, oltre che su un servizio a favore dello sviluppo economico e turistico di questo Cantone, anche nell'occupazione", si legge ancora nella nota, nella quale viene ricordato che oltre alla 70ina di dipendenti direttamente occupati dall'aeroporto, vi sono circa 300 posti di impiego legati allo scalo cittadino.

E l'OCST sottolinea che sono proprio i collaboratori di LASA, come pure chi li rappresenta, i primi a preoccuparsi per le condizioni economiche dell’aeroporto. "Proprio per questo da sempre intraprendiamo costanti e continui contatti con la direzione, sollecitando chiarezza e trasparenza. Le difficoltà vanno affrontate e chiarite, ma senza fomentare paure e incertezze, concentrandoci sulle misure che possono sostenere l’occupazione".

Detto questo, il sindacato ribadisce dunque il suo appoggio a LASA e sostiene gli investimenti programmati dal Comune di Lugano per il suo rilancio, ma ribadisce pure "l’importanza che il Cantone riconosca finalmente l’importanza di questo servizio e s’impegni anche finanziariamente al suo sostegno".

(Red)