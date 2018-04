"Chi ha parlato male, doveva aspettare"

di Giacomo Paolantonio

«Da Berna sono giunte finalmente, nelle scorse settimane, le prime informazioni relative ai risultati dell'esame preliminare svolto dall'ARE (Ufficio federale per lo sviluppo territoriale, preposto alla valutazione dei PA), comunicate in gennaio in modo sommario e parziale, oltretutto senza alcuna documentazione di supporto. Proprio per questo chi, in Ticino, si è immediatamente scagliato contro il PAL3, avrebbe fatto meglio ad attendere maggiori approfondimenti, piuttosto che alimentare gratuitamente la polemica».

Parola del presidente della Commissione regionale dei trasporti, Giovanni Bruschetti, che nei giorni scorsi e d'intesa con il Dipartimento del Territorio, ha incontrato, in due serate distinte, i rappresentanti di tutti i Municipi del Luganese, per riferire sui dettagli del giudizio preliminare sul Programma d’agglomerato di terza generazione (il PAL3 appunto), ma anche per metterli al corrente dell'evoluzione dei progetti e dei costi del comprensorio della Stazione FFS di Lugano e della prima tappa del tram-treno, che facendo parte del PAL2, sembrano evolvere in modo molto significativo.