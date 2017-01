Chiude l’Ufficio stranieri di Agno

Il Servizio regionale degli stranieri di Agno sta per chiudere i battenti: è quanto ha anticipato ieri la RSI, su conferma del consigliere di Stato Norman Gobbi, il quale ha pure aggiunto che potrebbero seguire altre chiusure, in quanto il mantenimento degli Uffici di Mendrisio e Locarno è in fase decisionale, perché le discussioni sul Preventivo 2017 hanno rallentato la procedura e il Consiglio di Stato non si è ancora espresso. Ad ogni modo, per lo stabile in via Aeroporto di Agno la disdetta è già stata inoltrata. I lavoratori saranno ricollocati e non si provvederà a licenziamenti.