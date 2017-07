"Churchill" è passato da Lugano

È sbarcato a Lugano nella giornata di domenica scorsa, la Doppia Freccia Rossa Churchill, il veicolo motore di linea più antico che sia in grado di circolare. Il tragitto da e per Zurigo è stato seguito da molti curiosi e appassionati poiché questo treno è l’ideale per festeggiare, è particolarmente adatto ad anniversari, viaggi evento o per il tempo libero, ma anche a matrimoni e compleanni. Inoltre può anche essere utilizzato per soluzioni di mobilità con aperitivo, pranzo o cena all’insegna della convivialità e di un’atmosfera davvero speciale.

Un pezzo di storia che ha attraversato la nostra Città.

(MIRA)