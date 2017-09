Cinema Lux, nel solco della continuità

La gestione degli spazi a partire da gennaio 2018 sarà affidata alla JFC Produzioni di Joel Fioroni, già responsabile d’esercizio del LUX per conto del CISA.

Sarà affidata alla JFC Produzioni Sagl di Joel Fioroni la gestione degli spazi del cinema e bar LUX art house in vista della conclusione del contratto con il CISA. Così ha deciso il Municipio di Massagno nella seduta del 25 settembre. L’attività procederà, a partire dal gennaio prossimo, nel segno della continuità rispettando quanto già impostato dalla scuola di cinema CISA ma inserendo anche diverse novità, non solo legate allo stretto ambito cinematografico. Il LUX ospiterà infatti i vari settori produttivi della JFC, attivi già da diversi anni, legati alla produzione cinematografica, al sociale e a servizi audiovisivi vari.

Inoltre verranno presentate nuove rassegne tematiche e anche serate “innovative” volte a coinvolgere un pubblico più giovane. Fino al termine della prossima stagione cinematografica (giugno 2018), tutti gli accordi già presi con la scuola di cinema CISA e con la JFC cinema riguardo eventi, rassegne e affitti resteranno validi e invariati, come anche le condizioni di favore relative alla tessera LUXcard e ai buoni regalo LUXgift.

Il Municipio e Joel Fioroni, già responsabile d’esercizio del LUX per conto del CISA e titolare della JFC Produzioni Sagl, ringraziano il CISA e in particolare il suo Direttore Domenico Lucchini, per questi due anni di positiva gestione. L’ottimo rapporto tra la JFC e il CISA permetterà inoltre un cambio gestione senza interruzioni nel segno della collaborazione e dell’aiuto reciproco. Municipio e JFC presenteranno nel dettaglio tutte le novità e i cambiamenti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel mese di dicembre.

L’Esecutivo a fronte di quanto precede esprime la propria soddisfazione per la soluzione individuata sia nei tempi che nei contenuti che garantiscono alla programmazione del Cinema LUX completa continuità.

(Red)