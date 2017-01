Circonvallazione Agno-Bioggio, il DT precisa

Il Dipartimento del territorio ha diramato questa mattina un comunicato nel quale scrive che ritiene opportuno un corretto aggiornamento della situazione del dossier relativo alla circonvallazione di Agno e Bioggio, "a seguito delle informazioni inesatte riportate da alcuni media".

L’iter realizzativo dell’opera, si legge, procede nei termini stabiliti e si può pertanto confermare la tempistica annunciata nei mesi autunnali. Durante la fase di consultazione del progetto presso gli enti interpellati, come pure dall’obbligatorio esame dipartimentale, sono emerse delle criticità. Per la parte iniziale del tracciato (zona Cavezzolo nel Comune di Bioggio) e per il suo tratto finale (dalla zona Bollette al Vallone, nel Comune di Agno), sono in corso delle ottimizzazioni del progetto sulla scorta delle osservazioni scaturite dalla consultazione. Queste parti saranno oggetto della prima tappa di realizzazione dell’opera.

Il Dipartimento del territorio sta per contro esaminando possibili varianti di tracciato della parte centrale della circonvallazione. Sono oggetto di valutazione possibili varianti a ovest dell’aeroporto, come pure tra lo scalo luganese e il fiume Vedeggio, ma anche ad est del fiume (come nel progetto messo in consultazione). Le varianti di tracciato a ovest dell’aeroporto comportano un tracciato più breve, il che è vantaggioso dal punto di vista ambientale. I costi costruttivi sono paragonabili a quelli della variante per cui il Gran Consiglio nel 2011 ha stanziato il credito d’opera, mentre che il costo delle necessarie espropriazioni si prospetta elevato.

La fattibilità di un tracciato tra l’aeroporto e il Vedeggio va chiarita dal punto di vista della conformità con le direttive dell’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile (UFAC) per evitare conflitti con la gestione dell’aeroporto medesimo, come pure dal punto di vista ambientale per la vicinanza del fiume. Per una simile variante si prospettano d’altra parte dei vantaggi in termini d’impatto paesaggistico e per i costi espropriativi.

Si sta valutando anche un’ottimizzazione della variante per cui è stato votato il credito d’opera, con l’obiettivo di salvaguardare il nucleo dei Mulini di Bioggio e la zona della Piodella. Anche in questo caso sono prospettabili dei benefici sia paesaggistici che in termini di costi.

Quanto infine alla variante in galleria ad ovest della strada Regina tra Agno e Bioggio, studiata da privati, essa risulta particolarmente onerosa dal punto di vista finanziario e non risolve la problematica dell’importante corrente di traffico da e per Lugano lungo la strada della Piodella. Ad oggi non è stata ancora presa alcuna decisione per la parte centrale del tracciato della circonvallazione. Come anticipato nel corso dell’autunno 2016, la fase di approfondimento necessiterà di circa 12 mesi. Nelle prossime settimane il DT incontrerà nuovamente i Comuni di Agno, Bioggio, Muzzano, Lugano, e Lugano Airport per proseguire nella fase di analisi tecnica.

(Red)