Città e valle si incontrano

Il sindaco di Sonogno Renato Patà, accompagnato dal vicesindaco Marco Perozzi e dalla municipale Silvana Pinana, è stato ricevuto ieri sera a Palazzo Civico dal sindaco Marco Borradori, dai municipali Cristina Zanini Barzaghi, Lorenzo Quadri e dal segretario comunale Robert Bregy.

È stata, questa, l’occasione per rinsaldare l’amicizia tra centri urbani e villaggi di montagna, approfondendo temi che interessano da vicino i due comuni: la cura degli spazi di aggregazione e del patrimonio verde, come pure la condivisione di esperienze maturate nel progetto di crescita delle rispettive realtà. Segno che, al di là della posizione geografica e delle dimensioni, il dialogo tra enti pubblici è un momento prezioso di condivisione.

Lo scorso 13 dicembre la Città di Lugano e il Comune di Sonogno avevano ricevuto ex aequo il Premio ASPAN per la riqualifica di piazza Bernardino Luini e della piazza del paese della Valle Verzasca. Il premio, assegnato ogni due anni dal Consiglio direttivo dell’Associazione svizzera per la pianificazione del territorio - Gruppo regionale Ticino, viene attribuito agli enti pubblici che si distinguono per la promozione di progetti di valorizzazione dello spazio pubblico e per esempi meritevoli nell’ambito della pianificazione del territorio. Era stata, questa, la scintilla che ha acceso la volontà di conoscersi meglio. Dopo un saluto ufficiale a Palazzo Civico, gli invitati hanno potuto seguire il concerto della Frankfurt Radio Symphony al LAC.

(Red)