Come tagliare un albero senza polemiche

di Gabriele Botti

Gestire il verde… Pare facile. Tagliare, piantare (o piantumare), togliere e mettere… Parole. Ma la realtà racconta altro. La gente è sensibile e la materia sfocia spesso nella polemica. Sì, perché anche se in Ticino di verde ce n’è a vagonate (aprite le vostre finestre e guardatevi attorno), quando si taglia un albero c’è sempre da discutere. Figuriamoci a Lugano, terra del confronto verde per antonomasia. E proprio in Città di cose ne sono capitate e ne capiteranno: dal taglio e relativa sostituzione dei pioppi sul Viale Castagnola, dal taglio degli ippocastani del Lido, dalla riqualifica del lungolago e dai cambiamenti in atto a Viganello, a ridosso del Cassarate. Gli esempi di intervento si moltiplicano. Approfittando di una recente risposta del Municipio a un’interrogazione a tema dei... Verdi (con qualche PS), facciamo il punto.

Il concetto e l’approccio

«I criteri adottati per la gestione dell'alberatura pubblica superano il consueto approccio basato sul trattamento dei singoli esemplari, nel quale spesso il rischio è quello che predominino sensazioni soggettive ed emozionali, a discapito di valutazioni oggettive e lungimiranti»: sgombra subito il campo dall’equivoco, il Municipio. Che aggiunge: «La gestione deve invece basarsi sui dati raccolti, elaborandoli e soprattutto interpretandoli, focalizzando l'attenzione sull'insieme dei soggetti arborei, ricavandone con oggettività indicazioni utili per stabilire le priorità dei controlli e degli interventi necessari». Insomma, gestire e pianificare la “foresta urbana” non è semplicemente sostituire le piante abbattute o non attecchite, ma è il risultato di un processo razionale, che deve programmare ogni anno la messa a dimora di un numero di alberi sufficiente per conservare e, per quanto possibile nei nostri ristretti spazi, espandere e incrementare il patrimonio arboreo.