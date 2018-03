Commercianti, ecco le nostre proposte

Come contrastare le chiusure di negozi in centro a Lugano. Una trentina di commercianti si sono riuniti ier per stilare una serie di proposte da presentare all'Esecutivo.

Cosa fare per contrastare la chiusura continua di negozi in centro a Lugano? Se lo sono chiesti una trentina di commercianti - attivi tra Via Cattedrale, Piazza Cioccaro, Via Motta e Salita Chiattone – che mercoledì sera si sono riuniti all’hotel Acquarello per stilare una serie di proposte anti-crisi, da sottoporre al Municipio. In tutto sono sei e saranno presentate il prossimo12 marzo al sindaco Marco Borradori.