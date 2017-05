Commesse del LAC sotto la lente

Lo fa sapere il Municipio di Lugano, aggiungendo che potrebbe sporgere denuncia penale contro ignoti per la fuga di notizie in merito alle presunte irregolarità.

In riferimento alle notizie apparse sui media relative a presunte irregolarità sui mandati attribuiti dal centro culturale LAC, il Municipio di Lugano comunica che una verifica da parte della Revisione Interna ha indicato la necessità di un approfondimento sulle commesse attribuite dal LAC.

Poiché l'attività è ancora in corso, prima di prendere posizione l’Esecutivo attende la conclusione delle procedure e la consegna del rapporto definitivo.

Nel frattempo è stata avviata un’attività generale di controllo su tutti i servizi dell'amministrazione inerente all'applicazione della legislazione sulle commesse pubbliche (LCPubb) e sulle imprese artigianali (LIA).

Il Municipio, in ogni caso, scrive che "stigmatizza questa inopportuna fuga di notizie poiché getta cattiva luce su una struttura che in ambito culturale ha in breve tempo acquisito una solida reputazione, grande successo di pubblico e critica, e sta generando indotti soddisfacenti". Il Municipio valuterà quindi la possibilità di sporgere denuncia penale contro ignoti.

(Red)