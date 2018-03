Comuni del Luganese per il Tram-treno

La Rete Tram-treno incassa il sostegno di ben 20 Comuni del Luganese. I Municipi di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Astano, Bedano, Bedigliora, Bioggio, Caslano, Gravesano, Lamone, Lugano, Manno, Mezzovico-Vira, Miglieglia, Neggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura, Torricella-Taverne e Vernate, hanno recentemente manifestato il loro appoggio al progetto.

Gli Esecutivi della regione, in una lettera indirizzata alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, chiedono ai deputati – chiamati ad esprimersi in merito al credito cantonale di 63 milioni per la realizzazione della tappa prioritaria del tracciato – di sostenere il Messaggio governativo elaborato dal Dipartimento del territorio per la realizzazione dell’opera.

La Rete Tram-treno, si legge in un comunicato stampa elaborato dai Comuni di Bioggio, Agno e Manno, riveste un ruolo fondamentale per l’intera mobilità della regione. Il progetto - il cui costo stimato, ammonta a 400 milioni di franchi, finanziato dalla Confederazione nella misura di 290 milioni – unirà con un mezzo di trasporto sostenibile e performante la regione del Malcantone, il Basso Vedeggio e il centro di Lugano, andando a costituire l’ossatura della mobilità di tutto il Luganese.

"La Rete, ha l’intento di migliorare l’accessibilità, ridurre i tempi di viaggio, con una percorrenza di soli 7 minuti tra Bioggio e il centro di Lugano e aumentare la frequenza, con corse ogni 5 e 10 minuti nelle ore di punta. A titolo d’esempio, oggi la Ferrovia Lugano-Ponte Tresa trasporta ogni giorno complessivamente 7'500 passeggeri. La rete tram-treno si pone l’obiettivo di 20'000 utenti giornalieri".

Ciò non di meno, si annota, oltre al profitto in termini di viabilità, il Tram-treno inciderà in modo positivo, sugli aspetti ambientali legati all’inquinamento e indirizzerà lo sviluppo dell’insediamento di quest’area a carattere dinamico.

Insomma, "un’infrastruttura epocale che porterà ad una positiva quanto indubbia rivoluzione nel modo di spostarsi tra il centro città e le zone periferiche del Luganese. Un collegamento tanto atteso, che anche grazie al sostegno degli Enti locali della regione, di fatto, è meno lontano".

(Red)