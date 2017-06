Con l'auto in giardino a Sonvico

Un'auto è finita in un giardino di un'abitazione ieri notte a Sonvico. Un conducente, giunto in via della Castellanza, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo, ha diverto la recinzione metallica a bordo strada ed è finito all'interno del giardino di un'abitaione.

Nessuno ha riportato ferite gravi.

Sul posto gli agenti della Polizia e i Pompieri.

(Red)