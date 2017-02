Consolato italiano pronto a traslocare

Le trattative per la vendita dello storico stabile in Via Pelli a Lugano sarebbero vicine alla conclusione. Il console Fondi: "Sono in corso le procedure di vendita".

Le trattative per la vendita dello stabile storico in Via Pelli a Lugano in cui ha sede il Consolato italiano sembrano essere vicinissime a concludersi. Sulla questione sono tornati con un’interrogazione al Municipio i consiglieri comunali socialisti e Verdi, sostenendo di essere venuti a conoscenza nei giorni scorsi che "l’edificio sia stato permutato con un altro edificio posto in centro città".

I membri del Legislativo cittadino si dicono inoltre "preoccupati" per il futuro dell’edificio: "Non vorremmo che la prevedibile ristrutturazione possa in qualche modo intaccarne il valore architettonico", scrivono, chiedendo lumi sulla vicenda all’Esecutivo. Come ci riferisce la prima firmataria, la socialista Simona Buri, la notizia è arrivata ai consiglieri comunali da una persona legata al Comites (Comitato italiani all’estero), la cui sede è ospitata nello stesso edificio di Via Pelli 16 e sarebbe stata invitata a fare le valigie proprio in vista della permuta della sede consolare con un altro edificio.

Da noi contattato, il console generale Marcello Fondi commenta: "Sono in corso le procedure di vendita dell’immobile. Si tratta di procedute complesse e che richiederanno del tempo per essere portate a termine. Ci sono contatti con un acquirente interessato ma siamo vincolati alla riservatezza sui termini e le condizioni delnegoziato". Sullo sfratto della Comites, il Console invece evidenzia come "il nostro obiettivo è trovare una soluzione per la nuova sede che sia in grado di mantenere anche la presenza di Comites".

(MS)