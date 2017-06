Conti in nero per Lugano Airport

Il Consiglio di amministrazione di Lugano Airport SA nella sua seduta di ieri, 13 giugno, ha deliberato in via definitiva, dopo la verifica dell’Ufficio di Revisione, i conti chiusi al 31.12.2016. Per il secondo anno consecutivo il conto economico chiude con un utile d’esercizio che si attesta a 610'248 franchi. Questo risultato positivo, viene spiegato in un comunicato stampa, è dovuto sia a fattori positivi in termine di crescita del fatturato derivanti dal traffico passeggeri, sia dalle misure di contenimento dei costi messe in atto negli ultimi anni.

Il CdA ha inoltre preso atto della decisione di Swiss di cancellare provvisoriamente e fino a fine luglio 2017 l’ultimo volo di arrivo alla sera e il primo volo del mattino e che tale decisione è dettata esclusivamente da sopraggiunte e impreviste e temporanee esigenze di flotta. "Desideriamo rassicurare i nostri passeggeri circa il fatto che la compagnia aerea di bandiera sta provvedendo a fornire la migliore assistenza possibile sia attraverso l’offerta degli altri tre voli giornalieri da e per Zurigo, sia attraverso la riprotezione con mezzi alternativi e misure di assistenza ai passeggeri", fa sapere Lugano Airport.

Il Consiglio di amministrazione di Lugano Airport SA informa infine che la direzione aeroportuale consegnerà all’Ufficio Federale dell’Aviazione Civile un articolato dossier per il sostanziale miglioramento delle procedure d’avvicinamento strumentali allo scalo. Ricordiamo infatti che sono in corso da anni, con il supporto di una società svizzera di consulenza leader nella progettazione di avvicinamenti strumentali, approfonditi studi per il miglioramento delle procedure d’avvicinamento all'aeroporto. Il CdA confida quindi che con la collaborazione dell’UFAC sarà possibile migliorare ulteriolmente la stabilità e frequenza delle operazioni anche in condizioni meteo avverse.

(Red)