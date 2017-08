Cornaredo, "lo stadio lo faremo di corsa"

C’è una finale da vincere ai rigori e guai a sbagliarne anche uno solo. Se il Football Club Lugano nel 2021 si confermerà ancora come una compagine all’altezza della Super League, la Città di Lugano dovrà perlomeno aver cominciato i lavori per il nuovo stadio di Cornaredo, affinché effettivamente il club possa militare, anche nel prossimo decennio, nella massima serie.

Oggi, in un incontro tra il Municipio di Lugano, il presidente del Nuovo Quartiere di Cornaredo (NQC), Roberto Lurati, il presidente della squadra, Angelo Renzetti, e i rappresentanti della Swiss Football League, questi ultimi hanno confermato che la deroga concessa a Lugano, che non dispone di uno stadio di categoria, non potrà estendersi oltre a quanto già pattuito. Ciò nondimeno, stando al sindaco, Marco Borradori, la tabella di marcia strettissima che si è imposto il Municipio sembra aver rassicurato gli emissari della lega. "Ci sono sembrati molto soddisfatti e secondo noi l’obiettivo è raggiungibile, anche perché da tutta l’estate c’è un numero importante di funzionari che si sta occupando del dossier", ha sostenuto il sindaco.

Zanini: "Entro settembre i messaggi"

In effetti, ha aggiunto la capodicastero Immobili, Cristina Zanini Barzaghi, "la nostra intenzione è quella di licenziare entro settembre i primi messaggi municipali". Provvedimenti che dovranno toccare le questioni relative al piano regolatore, il progetto di massima e le modalità del concorso per investitori. Sugli aspetti inerenti la pianificazione dell’NQC, oltre al Consiglio comunale di Lugano, si dovranno esprimere anche quelli di Canobbio e Porza. Quanto invece alle modalità delle Partneriato Pubblico Privato (PPP), stavolta l’Esecutivo cittadino intende essere più esaustivo, anche per evitare critiche analoghe, da parte del Legislativo, a quelle formulate con l’esame dei messaggi sul Polo congressuale del Campo Marzio, giudicati lacunosi in alcuni parti. "Abbiamo fatto tesoro delle osservazioni del Consiglio comunale", ha sostenuto Zanini, la quale ha rassicurato anche sul fatto "che intendiamo realizzare sia il polo sportivo sia polo congressuale, in contemporanea, benché siano due cantieri di grosse dimensioni". Ma anche supponendo che sia il complesso iter burocratico sia che la ricerca del partner privato abbiano esito positivo, resta la questione di dove ospitare la partite di campionato durante i lavori, visto che affittare lo stadio di Lucerna, come sta facendo attualmente l’FCL per le partite di Europa League, è costosissimo.

Su questo punto il direttore della divisione sport della Città, Roberto Mazza, è stato chiaro. "Il Lugano non dovrà allontanarsi dai suoi tifosi. Verranno approntate delle tribune tubolari affinché si possa giocare e assistere alle partite comunque all’interno del comprensorio di Cornaredo, anche con i lavori in corso". Lavori che ovviamente tutti i tifosi, Renzetti in primis, non possono che augurarsi che partano in tempo, "siccome pagare 290.000 franchi a partita (questo l’affitto per il campo lucernese ndr) non è fattibile", ha esordito il presidente dell’FCL. "Almeno ci conforta questa sensibilità che ha dimostrato oggi il Municipio, soprattutto quando arrivano notizie come i nomi del sorteggio di Europa League. Delle squadre, le avversarie del Lugano, il cui blasone ha poco appeal per la vendita dei biglietti".

(GPA)