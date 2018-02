Cure intense provvisorie, lavori al via

In attesa della licenza per la nuova piastra base, ci sarà un ampliamento provvisorio della struttura con un prefabbricato. I lavori inizieranno in primavera.

di Mauro Botti

L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) ha inoltrato la domanda di costruzione per l’ampliamento della piastra base dell’Ospedale Civico lo scorso 16 gennaio al Municipio di Lugano. La domanda concerneva il progetto vincitore del concorso internazionale indetto dall’EOC. Nel progetto, la giuria ha individuato grandi qualità funzionali, architettoniche e urbanistiche, che consentiranno alla struttura, messa in esercizio nel 1980, di avviare un nuovo ciclo di vita per continuare ad offrire alla popolazione ticinese cure di qualità. In questi giorni è scaduto il termine di ricorso. «Al momento non abbiamo ancora informazioni in merito ad eventuali opposizioni – ci dice Luca Jelmoni, direttore dell’Ospedale Regionale di Lugano –, dobbiamo aspettare ancora qualche giorno, ci sono dei tempi tecnici da rispettare». La nuova struttura ospiterà la medicina intensiva con 26 posti letto, otto sale del blocco operatorio, il pronto soccorso con 38 postazioni di trattamento, l’eliporto, un piano di degenza, l’ambulatorio di fisioterapia ed ergoterapia, come pure spazi riservati alla tecnica. Fra le novità che i progettisti hanno proposto di realizzare fin da subito va segnalato in particolare l’ampliamento dell’autosilo, con l’aumento della capienza in funzione delle necessità e il miglioramento della sua fruibilità.

Cure intensive, lavori al via

L’ampliamento provvisorio (in attesa dell’ampliamento permanente della struttura) del reparto di medicina intensiva, che dovrebbe essere operativo fino alla realizzazione della nuova piastra base, è sulla linea di partenza. «Siamo nella fase degli appalti – precisa Jelmoni –. I lavori dovrebbero iniziare in primavera e si concluderanno tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019».