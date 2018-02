Divergenze statistiche tra Comuni e Cantone

di Mauro Botti

La matematica, si sa, non è un opinione. La statistica, a volte, sembrerebbe però uscire da questa logica. Scartabellando fra i dati riguardanti la popolazione di Paradiso (vedi il Giornale del Popolo di ieri) abbiamo infatti notato una discrepanza tra i dati forniti da ogni singolo Comune e quelli proposti dai documenti dell’Ufficio di statistica del Canton Ticino (Ustat). Numeri che variano, e in alcuni casi anche di molto, soprattutto per quanto riguarda le persone residenti. Sentendo alcune cancellerie comunali il problema è annoso, è noto ma persistente: «Manca sicuramente una certa uniformità nella modalità di lavoro», ci dicono. Il nodo da sciogliere sembrerebbe dunque annidarsi nel metodo utilizzato per estrapolare le cifre da divulgare. I Comuni, infatti, si basano esclusivamente sui registri amministrativi, l’Ustat fa capo anche ad altre banche dati nazionali.

Chi ha ragione dunque? Il Cantone o i vari Comuni ticinesi? I due “litiganti” sembrano voler aver ragione.