Divisione spazi urbani? Non a Viganello

Il Municipio di Lugano ha accolto la richiesta delle Commissioni della gestione e dell’edilizia del Consiglio comunale di ritirare il messaggio relativo alla domanda di un credito di progettazione di 525.000 franchi per lo spostamento temporaneo della sede della Divisione Spazi urbani (DSU) a Viganello.



La nuova sede della DSU sarà ubicata al Piano della Stampa, come previsto dalla strategia indicata nel messaggio n. 8479 del 2012, si fa sapere.

Nel corso dell’anno si svolgerà il relativo concorso di progettazione, così da poter procedere in tempi brevi e non ritardare il progetto cantonale di sistemazione della viabilità in zona Cornaredo, allo sbocco della galleria Vedeggio-Cassarate.

Lo spostamento definitivo della sede della DSU direttamente al Piano della Stampa "permetterà di evitare una spesa importante per un’opera transitoria", indica l'Esecutivo.



I futuri contenuti dell’area ex-PTT (Posta-Swisscom) sono in corso di definizione e saranno in ogni caso oggetto di una Variante di Piano regolatore.

(Red)