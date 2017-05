Donna in bici centrata da un'auto

Un incidente della circolazione è avvenuto questa mattina, verso le 11:45, in via Concordia a Lugano, nei pressi del padiglione Conza.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media una donna in bici è stata urtata da una Opel immatricolata in Ticino ed è caduta a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure alla ferita, in seguito trasportata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono al momento note, ma apparentemente la sua vita non dovrebbe essere in pericolo.

Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico.

(Red)