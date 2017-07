Dopo le alluvioni, nel Ceresio restano i detriti

Sono stati raccolte ben 575 tonnellate di materiale, in prevalenza legnoso. Il Golfo di Lugano, per l'immissione del Cassarate, la zona più colpita.

Le abbontanti piogge di questi giorni hanno fatto sì che si depositasse tanto materiale in diverse parti del lago Ceresio. A comunicarlo il Consorzio Pulizia delle Rive e dello Specchio d'Acqua Lago Ceresio. Si tratta prevalentemente di materiale legnoso di 575 tonnelate.

Le 3 macchine operative a Lugano, Muzzano e Riva San Vitale hanno raccolto in 1 settimana un quantitativo che corrisponde in sostanza al 50% di quanto viene recuperato in intere annate da considerare normali dal profilo delle precipitazioni.

Le zone più colpite il Golfo di Lugano, a causa dell'immissione del Fiume Cassarate, e la zona sud subito a ridosso del Ponte di Melide.